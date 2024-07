Nievenheim feiert Schützenfest Viele Emotionen und ein volles Festzelt

Am Samstag folgte dann die offizielle Festeröffnung mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Pankratius, den Beisitzer Stefan Maxeiner als „außergewöhnlich“ bezeichnet. Nicht ohne Grund, denn vor allem die „traumhafte Musik mit ganz tollen Stücken sorgt für Gänsehaut pur“, so der Beisitzer begeistert. Aber nicht nur er ist begeistert. Die Pfarrkirche war wieder „rappelvoll“. Denn mittlerweile kommen die Besucher auch aus anderen Orten zu diesem besonderen Gottesdienst. Gänsehaut pur gab es am Abend beim Großen Zapfenstreich am Ehrenmal ein weiteres Mal. Und nach dem Fackelzug durch die beiden Dörfer ging es dann im Festzelt „richtig ab“, so Maxeiner. „Das Zelt war voll, und wie ich gehört habe, wurden die letzten gegen 2.30 Uhr aus dem Zelt gekegelt.“ Als absoluter Hit habe sich der holländische EM-Song „Links rechts“ erwiesen. „Da hat das ganze Zelt mitgeschunkelt“, erzählt Maxeiner.