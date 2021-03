Schützen in Dormagen-Nievenheim : Der Jungschützenkönig mit der längsten Amtszeit

Max Bloedgen (20) ist durch die Corona-Krise seit dem Jahr 2019 Jungschützenkönig in Dormagen-Nievenheim. Foto: Max Blödgen/privat

Nievenheim Max Bloedgen amtiert schon seit 2019 in Nievenheim. In der vergangenen Woche wurde er zum dritten Mal in Folge zum Jungschützenkönig der St. Sebastianus Schützenbruderschaft gekrönt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seine lange Amtszeit hat der 20-Jährige der Corona-Pandemie zu verdanken, denn so lange kein anderer Schütze auf den Vogel schießen kann, wird Bloedgen den Titel weiterhin tragen. „Es ist einerseits ein cooles Gefühl, seit 2019 Jungschützenkönig zu sein, aber auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass es bereits seit zwei Jahren kein Schützenfest mehr gab“, fasst der Titelträger zusammen. Max Bloedgen spielt im Tambourcorps Nievenheim, und schon jetzt fiebert er dem nächsten Schützenfest entgegen: „Ich freue mich schon sehr darauf, irgendwann mit allen zusammen wieder ein tolles Fest feiern zu dürfen.“

Seinem Schieß-Talent hat der junge Schütze es außerdem zu verdanken, dass er bereits Schülerprinz und Bezirksschülerprinz war. Dem Nievenheimer bedeutet das Dasein als Schütze viel, denn auch sein Vater Reiner Bloedgen gehört der St. Sebastianus Schützenbruderschaft seit vielen Jahren an. „Mir macht das Musizieren mit der Truppe unheimlich viel Spaß und das Drumherum, die Tage an Schützenfest, der Kontakt mit Menschen und das Gefühl des Zusammenhalts.“ Der Jungschützenkönig ist begeisterter Trommler und seit 2010 im Tabourcourps Concordia 1929 Nievenheim.

(kiba)