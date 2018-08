Dormagen-Nievenheim: Bald Bio-Methangas vom Conradshof

Straberg Der Conradshof versorgt mit seiner Bio-Methangasanlage Straberg, Teile von Delhoven und das Kloster Knechtsteden. Mit einem neuen, leistungsstarken Motor wird das Strom-Geschäft ausgebaut.

Wer sich auf dem Conradshof umschaut, dem fällt sofort der riesige Berg Maissilage auf. „Futter“ für die Anlagen, in denen Lemper Bio-Methan-Gas, also Biomasse-Strom, produziert. Im Sommer werden täglich 14 Tonnen Mais verarbeitet, im Winter sind es 22 bis 23 Tonnen. Um die Mengen einschätzen zu können, vergleicht Lemper: „Das ist eine Menge, die 250 bis 300 Kühe bzw. Rinder am Tag fressen würden.“

Der auf dem Hof produzierte Strom wird ins Dormagener Stromnetz eingespeist. Die Zauberformel heißt aus Sicht des Landwirtes „flexible Stromproduktion“. Teure „Stromspitzen“ sollen so gebrochen werden. Er braucht nicht 24 Stunden am Tag diese Energie zu produzieren, weil im Netz der Strom vorhanden ist, der zum Beispiel von der Energieversorgung Dormagen (evd) im Solarpark an der ehemaligen Mülldeponie in Gohr gewonnen wird. Morgens zwischen 5.30 und 8.30 Uhr sowie nach 17 Uhr ist der Conradshof bei der Stromversorgung mit dabei, „wenn aufgrund fehlender Sonneneinwirkung im Solarpark nicht mehr ausreichend Strom produziert werden kann“. Ähnliches gilt bei Regenwetter oder im Winter. Der Conradshof trägt damit seinen Teil zur Stabilität des Dormagener Stromnetzes bei. Abgerechnet wird mit der Rheinischen Netzgesellschaft.