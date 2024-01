Wetter in Dormagen So viel Regen wie schon lange nicht mehr

So fielen am 24. Dezember drei Liter pro Quadratmeter, am 27. Dezember rund sieben Liter und am Neujahrstag 10,8 Liter Regen pro Quadratmeter. Normalerweise fallen laut Deutschem Wetterdienst im gesamten November in den tieferen Lagen des Landes zwischen 50 und 90 Liter pro Quadratmeter. Dormagen liegt teilweise noch darunter. Der viele Regen bleibt dabei nicht ohne Folgen, im Guten wie im Schlechten.