Dormagen mit dem Rad : Niederrheinischer Radwandertag startet in Knechtsteden

Die Radtour startet am Kloster Knechtsteden. Foto: Melanie Zanin

Dormagen Nach dreijähriger Pandemie-bedingter Pause startet in diesem Jahr wieder der Niederrheinische Radwandertag. Am 3. Juli starten zwei Touren am Kloster Knechtsteden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dieser größten eintägigen Fahrradveranstaltung Deutschlands werden 63 Teilnahmestädte insgesamt 82 Rundrouten durch die Gebiete des Niederrheins ausweisen. Dormagen ist in diesem Jahr wieder mit zwei Touren in die Nachbarstädte Rommerskirchen, Grevenbroich und Neuss beteiligt. Die Veranstalter um den örtlichen ADFC-Vorsitzenden Wilfried Nöller und den städtischen Fahrradbeauftragten Peter Tümmers hoffen auf rege Teilnahme auch von auswärtigen Fahrradfreunden. In diesem Jahr erfolgt der Start am 3. Juli am Kloster Knechtsteden. Die kostenlosen Teilnahmekarten werden ab 10 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Klosterhof ausgegeben.

Die beiden Dormagener Touren besitzen jeweils Streckenlängen von 38 Kilometern. „Sie können auch von weniger geübten Fahrern sowie Kindern ab etwa acht Jahren gut bewältigt werden“, heißt es von Seiten der Stadt. Die Touren führen ab Knechtsteden entweder über Straberg, Rosellerheide und Neuss nach Grevenbroich und Gohr (Nr. 92) oder über Anstel, Kulturzentrum Sinsteden nach Grevenbroich und Gohr (Nr. 93). Wer bis 17 Uhr seine Teilnahmekarte mit mindestens zwei Kontrollstempeln der Teilnahmestädte wieder abgibt, kann an einer Tombola mit Sachpreisen teilnehmen. Alle Teilnehmenden werden um „funktionstüchtige Fahrräder und Vorsicht bei der Querung von Verkehrsstraßen gebeten“, so die Stadt.

Alle Infos zum Niederrheinischen Radwandertag gibt es ab sofort online. Dort stehen auch pdf-Karten sowie gpx-tracks aller Routen zum Download bereit. Außerdem liegen Infobroschüren mit einer Beschreibung aller Routen und Startorte des Niederrheinischen Radwandertages bei allen Dormagener Fahrradhändlern, im Rathaus, der VHS, der Tourist-Info Zons und der Stadtbibliothek aus.

(NGZ)