Starke Schulsportler aus Knechtsteden : NGK-Sportler überzeugen in Berlin

NGK-Sportler überzeugen in Berlin

Knechtsteden Die drei Teams des Gymnasiums landeten auf den Plätzen vier, fünf und acht – ein großer Erfolg, zumal es krankheits- und verletzungsbedingt personelle Schwächungen gab.

Dass es in diesem Jahr gleich drei Sportmannschaften des Norbert-Gymnasiums zum Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ geschafft hatten, war schon ein großer Erfolg. Der wurde nun aber durch das gute Abschneiden der Teams noch getoppt. Golfer, Schwimmer und Leichtathleten warteten mit überzeugenden Leistungen auf. Die sportliche Ausbeute im Wettbewerb mit den bundesweiten Leistungssportzentren war so gut wie noch nie, urteilte NGK-Sportlehrer Thomas Nuyen.

Den Vogel schoss das Golfteam ab, das sich wie die NGK-Schwimmer das erste Mal für das Bundesfinale qualifiziert hatte: Es schaffte Rang vier in der Gesamtwertung. Die Golfer hatten zwischenzeitlich sogar das Siegertreppchen in greifbarer Nähe, doch in der Endabrechnung fehlten vier Schläge. Herausragend war Paul Liang, der mit 73 Schlägen die beste Runde aller beteiligten Spielerinnen und Spieler erzielte. Das Team mit Liang, Philipp Decker, Justus Dreikausen, Finn Filz und Paul Tüllmann unter der Betreuung von Stéphanie Groß, die kurzfristig für den erkranken Sören Gerdelmann eingesprungen war, könne mächtig stolz auf dieses Ergebnis sein, sagte Nuyen.