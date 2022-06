Bildung in Dormagen : NGK-Schüler überzeugen bei Experimentierwettbewerb

Bildung in Dormagen

Knechtsteden Gymnasiasten-Trio wird Zweiter auf Landesebene. Max Hoffmann, Sarah Jäger und Max Iselborn hatten sich mit der Unwetterkatastrophe im vergangenen Jahr befasst.

(ssc) Aus dem Regionalwettbewerb waren sie bereits als Sieger hervorgegangen, und jetzt haben Max Hoffmann, Sarah Jäger und Max Iselborn vom Norbert-Gymnasium in Knechtsteden einen weiteren Coup gelandet. Ihr Projekt „Wieso kommt Wasser ins Haus und wie kann man sich davor schützen?“ wurde mit dem zweiten Platz im Fachbereich Technik beim nordrhein-westfälischen Landeswettbewerb von „Schüler experimentieren“ ausgezeichnet.

Jugendliche für ihren Forschergeist belohnen – das ist der Gedanke hinter „Schüler experimentieren“. Auch in diesem Jahr fand der Wettbewerb virtuell statt. 41 Kinder und Jugendliche hatten sich mit 24 Projekten über die Regionalwettbewerbe für den NRW-Landeswettbewerb von „Schüler experimentieren” qualifiziert, der von Westenergie gefördert wird. In sechs Fachgebieten gab es jeweils drei Plätze plus 22 Sonderpreise zu vergeben. Über 21 Jury-Mitglieder aus Wirtschaft, Forschung und Bildung hatten keine leichte Aufgabe: Die Jungforscherinnen und Jungforscher hatten außergewöhnliche Ideen und Projekte auf die Beine gestellt.