Johannes Pungs war mit Familie in Beer Sheva NGK-Schüler erlebt 7.10. in Israel hautnah mit

Samstag, 7. Oktober. Johannes Pungs weilt mit seiner Familie in Israel. Bereits im Juni war er für neun Tage dort, damals im Rahmen eines Schüleraustausches des Norbert-Gymnasiums mit der Partnerschule in Beer Sheva. Johannes freut sich auf das Treffen mit seinem Austauschschüler, sie wollen gemeinsam grillen. Doch es kommt ganz anders: „Morgens, als wir das Haus verlassen wollten, um Richtung Beer Sheva zu fahren, schrieb unser Airbnb-Host, dass wir lieber zu Hause bleiben sollten.“ Raketenangriffe kenne Israel und sei darauf mit dem Abwehrsystem Iron Dome auch bestens vorbereitet. „Mein Austauschschüler hat erzählt, dass es normal ist, drei- bis viermal im Jahr in den Schutzraum zu müssen. Und so sah es ja auch am Anfang aus.“