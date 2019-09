Abitur in Dormagen : 48 Prozent Einser-Abiturienten am NGK

Ein Abiturzeugnis mit der Note 1,4. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dormagen In Knechtsteden haben 48,2 Prozent des jüngsten Jahrgangs ein Einser-Abitur abgelegt – fast doppelt so viel wie im NRW-Schnitt.

Immer mehr Schüler legen sehr gute Abitur-Prüfungen ab. In ganz NRW lag die Quote der Einser-Abiturienten 2018 bei 24,3 Prozent (2008: 16,8). In Thüringen schafften sogar 37,9 Prozent die Eins vorm Komma. Das sind die Ergebnisse einer Umfrage unserer Redaktion in allen Bundesländern. In Dormagen gibt es ein unterschiedliches Bild: „Wir stellen da weder in die eine, noch in die andere Richtung einen Trend über die Jahre fest“, teilt Axel Frieling, Didaktischer Leiter der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, mit. „Unsere Zahlen sind diesbezüglich sehr stabil.“ Das langjährige Mittel der Abiturnoten 1,3 bis 1,9 läge bei 12 bis 15 Prozent.

Am Bettina-von-Arnim-Gymnasium lag die Einser-Quote zuletzt bei 17 Prozent, also auch unter dem Durchschnitt von NRW. Einmal wurde die Note 1,0 vergeben. Die Quoten schwankten über die Jahre, sagt Schulleiter Theodor Lindner. So lag diese im letzten Jahr höher, um die dreißig Prozent. Generell sei unter Vorbehalt aber eine leichte Steigerung der Abitur-Durchschnittsnote am BVA zu verzeichnen. Über den Grund könne man nur Mutmaßungen aufstellen, so der Schulleiter, es sei schwer, das zu beurteilen. „Natürlich ist es immer das Bestreben der Lehrer, leistungsfähige Schüler heranzuziehen“, sagt Lindner. „Einen nennenswerten Niveauverlust der Abiturprüfungen kann ich nicht erkennen.“ Die Einführung des Zentralabiturs könnte nach seiner Einschätzung ein Grund für die landesweite Steigerung der Noten sein. Das standardisierte Abitur mache die Prüfungen leichter einschätzbar und ermögliche so eine kompakte Vorbereitung.

Stimmen, die sagen, das Abitur sei zu leicht geworden, sieht er kritisch. „Selbst, wenn es heute leichter geworden sein sollte, bedeutet das nicht, dass das Abitur weniger wert ist“, sagt Lindner. „Wer ein gutes Einser-Abi macht, ist immer noch ein herausragender Schüler. Die zentrale Bewertung ist, auch im internationalem Vergleich, auf einem qualitativ hohen Niveau.“

Da die Zahl der Abiturienten generell steige, vermutet der Schulleiter, sei der Druck auf die Schüler durchaus gestiegen, bessere Noten zu schreiben, um die Zulassung für bestimmte Studiengänge zu erreichen. „Aber manche denken, ein Zweier-Abitur sei heute nichts mehr wert. Dabei stehen einem auch mit diesem Schnitt eine Vielzahl von Berufe und die Studienfächer offen“, sagt Lindner.