Bürgerversammlung zum Parken in Dormagen Neuregelung für Anwohner- und Besucherausweise

Mitte dieses Jahres verlieren die derzeitigen Anwohner- und Besucherausweise für die Altstadt Zons ihre Gültigkeit. Dann soll das Parken neu geregelt werden, um das Anwohner- und Besucherparken in der Stadt zu vereinheitlichen. Die Stadt Dormagen lädt deshalb für den 21. März um 18.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Nordhalle an der Schloßstraße ein.