Straßenverkehr in Dormagen „Es geht nicht darum, Autofahrer zu benachteiligen“

Dennis Fels ist Dormagens erster Mobilitätsmanager. Was das genau bedeutet? „Unser großes Ziel ist es, eine Gleichberechtigung zu erreichen“, sagt er. „Zwischen Autofahrern auf der einen Seite und Fußgängern, Radfahrern und Nutzern des ÖPNV auf der anderen.“ Denn schaue man sich in der Stadt um, falle einem schnell die Omnipräsenz des motorisierten Individualverkehrs auf – dazu zählen neben Pkw auch Motorräder und Mopeds. Die Aufgabe eines Mobilitätsmanagers sei es daher, auch den Umweltverbund zu stärken, also öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, Bahnen und Taxis, Fußgänger, private und öffentliche Fahrräder sowie Carsharing.