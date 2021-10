Werbegemeinschaft in Dormagen : Diese City-Forderungen formuliert die CiDo

Dormagen Die CiDo hat erneut über den Masterplan Innenstadt und einen neuen Vorstand abgestimmt. Die Frauenquote im Vorstand steigt immer weiter.

Am Ende der Mitgliederversammlung wurde noch der neue Vorstand gewählt: Dieser setzt sich aus acht Mitgliedern zusammen, die alle einstimmig gewählt wurden. Den Vorsitz übernimmt erneut Guido Schenk, seine Stellvertreterin ist Calora Bley. Besonders beim Vorstand in diesem Jahr ist, dass sich dieser jeweils zur Hälfte aus Männern und Frauen zusammensetzt, zuvor waren die Frauen in der Minderheit. Die Frauenquote wurde nicht explizit forciert, der Vorsitzende Guido Schenk freut sich jedoch über das Ergebnis. Der „weibliche Blickwinkel“ sorge für gewisse neue Perspektiven, so Schenk. Nadine Atik-Wolodko aus dem Beisitz wies beispielsweise auf den Mangel an Spielgeräten in der Dormagener Innenstadt hin, woraufhin zwei neue Hüpftiere installiert wurden.