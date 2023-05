Gemeinde St. Michael Dormagen Frieder Neher neuer Chef von Pfarrgemeinderat

Auch Frieder Neher ist seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Kirche tätig. Während seiner Studienzeit in Düsseldorf engagierte er sich bereits in der katholischen Hochschulgemeinde. Nach dem Umzug nach Dormagen 2004 übernahm der Familienvater schließlich immer mehr Aufgaben in St. Michael, zunächst als Lektor und Kommunionhelfer später auch im Kirchenvorstand, dem er bis heute angehört. Auch im Chorhaus ist der gelernte Ton- und Bildingenieur aktiv und leitet dort die Familienband St. Michael. Vor zehn Jahren wollte Frieder Neher dann mehr über die kirchliche Lehre erfahren und meldete sich bei „Liturgie im Fernkurs“ an. Begeistert von dem flexiblen Studienmodell sattelte er im Anschluss noch den Grund- und Aufbaukurs in Theologie obendrauf. Obwohl es seine erste Amtszeit im Pfarrgemeinderat ist, ging Frieder Neher direkt das Thema Öffentlichkeitsarbeit an, welches ihm sehr am Herzen liegt. Während der Pandemiezeit gründete er das Medien-Team, welches die Sonntagsgottesdienste per Livestream in die Wohnzimmer übertrug. Im letzten Jahr stellte er darüber hinaus noch ein Online-Redaktionsteam zusammen, welches die Gemeindehomepage komplett überarbeitete und seither auch mehrere Social-Media-Plattformen bespielt.