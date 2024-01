Veranstaltungen in Dormagen Vom 90er-Festival Open Air bis zur Strohballen-Meisterschaft

Jährlich gibt die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) einen Veranstaltungskalender heraus. „Egal, ob die Dormagener mit Freunden feiern möchten, anspruchsvolles Theater oder Kabarett mögen, Lust auf Live-Musik oder einen Bummel über die Kirmes haben: Meist findet sich gleich vor Ort das passende Event dazu, denn an fast jedem Tag des Jahres bietet unsere Stadt eine Menge an Möglichkeiten“, betont Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt (SWD). Hinter dieser Fülle stehen neben der Stadt Dormagen sowie der SWD zum großen Teil engagierte Ehrenamtler in Heimat-, Brauchtums- und Kulturvereinen. Neben beliebten Traditionsterminen vom karnevalistischen „Loss mer singe“ über die Stadtteil-Schützenfeste bis zur Hahnenkirmes überrascht der Veranstaltungskalender 2024 mit Premieren wie dem 90er Festival Open-Air auf dem Dormagener Schützenplatz oder der ersten Strohballen-Roll-Meisterschaft in Horrem. „Eine Fülle von Sponsoren hat uns auch bei dieser Auflage unterstützt, wofür wir uns herzlich bedanken“, sagt Tina Schmalohr (SWD). Auf www.dormagen.de kann jeder Veranstalter dort seine Dormagener Events selbst eintragen. Der Kalender liegt In der Tourist-Info, im StadtBus-Servicecenter am Bahnhof, an der Hit-Markt-Infotheke oder im Bürgeramt aus.