Große Herausforderung an Raumbedarf Dormagen bereitet sich auf neuen Rechtsanspruch für OGS-Plätze vor

Die SPD-Fraktion in Dormagen stellte daher im März einen Antrag, der die Verwaltung auffordert, darzustellen, wie der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026 organisatorisch, personell und räumlich verwirklicht werden soll. Die Nachfrage nach OGS-Plätzen war in den letzten Jahren zeitweise so hoch, dass es zu Wartelisten kam. Dies zeigt, dass dringender Handlungsbedarf besteht. In den vergangenen Jahren stieg der zusätzliche Raumbedarf stetig an, was die Verwaltung bislang durch Interimslösungen wie die Anmietung externer Räumlichkeiten und den Einsatz von Modulbauten abdeckte. Mit dem neuen Rechtsanspruch wird erwartet, dass die Zahl der OGS-Nutzer weiter steigt, wodurch zusätzliche und dauerhafte Raumlösungen notwendig werden.