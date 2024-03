Radarkontrollen in Dormagen Blitzer spült viel Geld in Stadtkasse

Die Stadt Dormagen hat im vergangenen Jahr eine so genannte Semistation angeschafft. Das ist ein Blitzgerät, das seit dem 18. August 2023 Jagd auf Temposünder macht. Mit Erfolg. Denn mit der Semistation wurden seitdem 7.951 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Die Geschwindigkeitsüberwachung in Dormagen findet nach Angaben der Stadt vor allem an oder in unmittelbarer Nähe von Ortschaften und Straßen statt. So zum Beispiel an der Römer- oder Friedrich-Ebert-Straße in Dormagen, auf der Deichstraße in Richtung Zons oder auch auf der Johannesstraße in Delrath. Obwohl das Gerät fast mannshoch ist, wird es offenbar oft übersehen. Die knapp 8000 Raser bescheren daher der Stadt einen wahren Geldsegen. Denn seit seinem „Amtsantritt“ hat der Blitzer „403.038 Euro zum Soll gestellt“, sagt Stadtpressesprecher Nils Heinichen. Unter Sollstellung versteht man im Kassenwesen die Buchung einer anzunehmenden (Einzahlung) oder zu leistenden (Auszahlung) Zahlung in der Sollspalte des Sachbuches. Was nichts anderes heißt, als dass 403.038 Euro in die Stadtkasse fließen, vorausgesetzt, alle Knöllchen sind rechtskräftig und werden auch bezahlt. Zum Vergleich: „Mit dem Laserwagen wurden seitdem 3.337 Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst und 147.075 Euro zum Soll gestellt“, sagt Nils Heinichen. Das sind in sieben Monaten insgesamt mehr als eine halbe Million Euro.