Kloster-Basilika in Dormagen Neuer Klöppel für Dreifaltigkeitsglocke

Im Jahr 1931 ließen die Knechtstedener Spiritaner fünf Bronzeglocken bei der renommierten Glockengießerei Otto in Hemelingen bei Bremen gießen. Eine der fünf Glocken ist die Glocke1, die so genannte Dreifaltigkeitsglocke. Die Knechtstedener Dreifaltigkeitsglocke ist die zweitschwerste Glocke im Rhein-Kreis Neuss, mit einem Einzelgewicht von rund vier Tonnen, nach der 5,7 Tonnen schweren Quirinusglocke im Neusser Münster. Im vergangenen Jahr wurde bei einer Glockeninspektion eine Beschädigung am Klöppel der Glocke 1 festgestellt. Seitdem wurde diese Glocke stillgelegt. Stephan Großsteinbeck vom Vorstand des Fördervereins für das Missionshaus Knechtsteden erklärte: „Man sieht im sogenannte Kugel des Klöppels. Oberhalb dieser Kugel wurden Haarrisse entdeckt, die gegebenenfalls ein Abreißen des Klöppels verursachen könnten. Untersuchungen haben ergeben, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Daher musste der Klöppel der Glocke 1 erneuert werden.“