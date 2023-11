Emtscheidung in Dormagen Neuer Jugendplatz soll in Gohr entstehen

Wie viele junge Leute im Alter zwischen 14 und 18 Jahren in Gohr leben, ist nicht bekannt. Offenbar aber genügend, um dort einen Jugendplatz einzurichten. Der Jugendhilfeausschuss hat dies jedenfalls am vergangenen Mittwoch beschlossen. Nach Stürzelberg wäre es dann der zweite in Dormagen. Am Ende soll es in jedem Ortsteil eine solche Begegnungsstätte ohne Aufsicht geben. In drei Wochen gibt es eine „Beteiligungsaktion“ der Stadt im Vereinsheim des Sportvereins SuS Gohr, bei dem Jugendliche ihre Wünsche und ihren Bedarf äußern können.