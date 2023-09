Seit einem Monat in Dormagen im Einsatz Neuer „Blitzer“ jagt Temposünder

Wer in den vergangenen Tagen viel mit dem Auto im Stadtgebiet unterwegs gewesen ist, dem wird dieses grau-schwarze Gebilde am Straßenrand aufgefallen sein. Seit dem 31. Juli ist die sogenannte Semistation im Eigentum der Stadt Dormagen. Damit ist schlichtweg der neue Blitzer germeint, der auf die Jagd nach Temposündern gegangen ist. Schenkt man Augenzeugen Glauben, soll er das in den ersten Wochen mit viel Erfolg getan haben, zum Beispiel auf der Friedrichstraße, aber auch auf der Römerstraße, wo er am vergangenen Freitag aufgebaut gewesen ist.