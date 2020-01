Ärger in Dormagen : Kaufland soll Aufzug-Betrieb im Dormacenter sicherstellen

Ärger in Dormagen

Der Aufzug ist nur zu bestimmten Zeiten in Betrieb. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Mit dem Erwerb des Dormacenters durch Kaufland verbindet sich nicht nur die Hoffnung auf eine deutliche Belebung der maroden Immobilie und der Verbesserung der Nahversorgung der Innenstadt. Hoffnung Nummer zwei: die durchgängig Möglichkeit, den Aufzug zu benutzen.

Guido Schenk, Vorsitzender der Werbegemeinschaft City-Offensive Dormagen (CiDo), hat sich am Montag an den neuen Besitzer gewandt mit der Bitte, sich diesem Thema doch einmal anzunehmen. „Es war ein sehr nettes Gespräch, und mir wurde versichert, dass man sich kümmern wird“, so Schenk. Er ist positiv gestimmt, denn: „Mein Eindruck ist, dass das Problem ernst genommen wird.“