Naturerlebnis in Dormagen Barfußpfad im Tierpark Tannenbusch eröffnet

Der Tierpark Tannenbusch bietet seinen Besucherinnen und Besuchern ab sofort ein neues Element an. Denn in der Nähe des Schafgeheges ist ein Barfußpfad angelegt worden. Er besteht aus fünf verschiedenen Böden, die alle im Tannenbusch zu finden sind. Die Anlage wurde in nur wenigen Wochen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierparks selbst gebaut.