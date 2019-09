Dienstleistungen in Dormagen : Neuer Ärger über die Filiale der Postbank

Die Postbank an der Römerstraße. (Archivfoto). Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dormagen Die Kunden der Postbankfiliale an der Dormagener Römerstraße müssen weiter mit Einschränkungen, Pannen und neuen Ärgernissen leben, die ihnen das Unternehmen – nun schon seit Jahren – zumutet.

Die schwarze Serie hatte sich zunächst am 22. August fortgesetzt, just an jenem Tag, als unsere Redaktion zuletzt ausführlich über den Spott und die Wut vieler Bürger berichtet hatte, die von den andauernd eingeschränkten Öffnungszeiten der Filiale genervt sind. Am 22. August war nachmittags schon wieder geschlossen. Wer nach 13 Uhr kam, musste unverrichteter Dinge umkehren.

Der jüngste Ärger betraf am vergangenen Sonntag den Geldautomaten in den Räumlichkeiten. „Wer zum Geldautomaten der Postbank will, kann sich den Weg sparen, das Ding ist momentan tot“, informierte ein Kunde auf einer Dormagener Facebook-Seite. „Wie des öfteren“, kam prompt die Reaktion eines anderen Kunden.

Und auch am Donnerstag ist Unmut programmiert, denn erneut können die Bürger den Service der Postbankfiliale an der Römerstraße nicht in Anspruch nehmen. Wieder bleibt die Dienststelle geschlossen – diesmal den ganzen Tag über, wie die Pressestelle der Postbank mitteilt. Grund sei eine Betriebsversammlung, hieß es – zum wiederholten Male.

Die Postbank bedauere diese Serviceeinschränkung und bitte ihre Kunden um Verständnis, schreibt die Pressestelle des Unternehmens in einer Mitteilung. Wie andere Unternehmen auch, sei die Postbank gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen. „Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung legt der Betriebsrat fest“, heißt es weiter. „Die Postbank hat darauf keinen Einfluss.“