Freizeitangebot in Dormagen : Dem neuen „Mister Eis-Express“ gelingt die Premiere

Dormagen Eine Affinität zum Wasser ist bei Heinz Wirtz als passioniertem Segler und Taucher zweifelsohne vorhanden. Nun hat er unter Beweis gestellt, dass dies sogar bei verändertem Aggregatzustand gilt, sprich: Wenn das Wasser gefroren ist.

Denn gerade hat der 69-Jährige seine erste Saison als Hauptverantwortlicher des Dormagener Eis-Express mit Erfolg über die Bühne gebracht. Beim Eis-Express des Fördervereins Jugend- & Sozialarbeit Straberg (FJS) handelt es sich um einen Bus, der Kinder und Jugendliche aus sämtlichen Ortsteilen der Chemiestadt im Winter zum Schlittschuhlaufen zur Eishalle in Neuss und danach wieder zurück nach Hause bringt. Acht Termine waren diesmal angeboten worden, jeweils samstags, Rekord waren 62 Mitfahrer bei einer Tour und insgesamt hatten 315 Teilnehmer das Angebot in Anspruch genommen, eine sehr achtbare Quote. Zumal es Zeiten gab, in denen das Interesse deutlich geringer war und der Eis-Express sogar kurz vor dem Aus stand. Dabei ist der Bus in Dormagen eine Institution, schließlich rollt er schon seit sage und schreibe 46 Jahren nach Neuss. Viele Eltern heutiger Teilnehmer nahmen ihn auch schon, um zum Schlittschuhlaufen in die Nachbarstadt zu kommen.