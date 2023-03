Schenkungen in Dormagen Neue Werke für das städtische Kunstarchiv

Eine zweite Schenkung würde der städtischen Kunstarchiv zu Gute kommen. Nach Zustimmung durch den Rat würden zwölf Bilder des Künstlers Otto Andreas Schreiber an die Stadt gehen. Die Werke sollen die bisherige Sammlung der Werke von Otto Andreas Schreiber ergänzen, die bereits Teil des städtischen Kunstarchivs sind. In Rahmen des Ausstellungsformat KID (Kunst in Dormagen) können diese Werke dann zukünftig im Stadtgebiet ausgestellt werden und somit für alle Bürgerinnen und Bürgern sichtbar gemacht werden. Die Werke werden im hygrometrisch überwachten städtischen Kunstarchiv im Neuen Rathaus gelagert. Kosten entstünden dabei für die Stadt keine.