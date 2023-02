Politik in Dormagen „Neue“ UWG kooperiert mit Zentrum

Nach dem Austritt von Ratsmitglied Michaela Jonas und weiteren Mitgliedern, die aufgrund von unterschiedlichen Ansichten über die inhaltliche Ausrichtung die UWG verlasen hatten, gab es jetzt eine „ergänzende“ Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Haus Dick“ in Rheinfeld. „Erfreulicherweise konnten wir in den vergangenen anderthalb Monaten weitere Neumitglieder hinzugewinnen“, sagt Vorsitzender Markus Roßdeutscher. „Der Ortsverband Dormagen hat damit wieder zehn Mitglieder, wie zu Zeiten der Kommunalwahl in 2020.“ Zu neuen Vorstandsmitgliedern gewählt wurden die Beisitzer Günter Giesen und Wolfgang Wiepen, die zuvor als kooptierte Mitglieder dem Vorstand angehörten.