Beteiligung in Dormagen So einfach geht Mitentscheiden

Dormagen · Um die Bürgerbeteiligung in Dormagen zu fördern, bietet die Stadt Dormagen verschiedene Möglichkeiten an, sich aktiv in Entscheidungsprozesse einzubringen.

23.07.2024 , 04:50 Uhr

Über das Internetportal sags.dormagen können Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen oder Beschwerden melden. Vorteil: Die Meldungen sind nicht öffentlich einsehbar. Foto: Stadt Dormagen

Von Andrea Lemke Redakteurin Lokalredaktion Dormagen