Natur in Dormagen Eingewanderte Arten: So verändert sich unsere Tierwelt

Nicht nur unser Klima ändert sich zusehends, auch die heimische Flora und Fauna sind in einem steten Wandel. Einige Arten profitieren dabei von der Klimaerwärmung. Die EU hat 2016 eine „schwarze Liste“ der invasiven Arten eingeführt, die beobachtet und unter Umständen zurückgedrängt werden müssen. Auf der Liste stehen mittlerweile rund 50 Tiere – etwa die Nilgans, der Waschbär, mehrere Flusskrebse, der Nordamerikanische Ochsenfrosch oder die Bisamratte. Aber nicht alle Tiere fallen einem gleich ins Auge. „Bei uns in Dormagen sind es eher unauffällige Neubürger, die sich in der Tierwelt ansiedeln“, sagt Michael Stevens, Diplom-Biologe und Leiter der Biologischen Station im Rhein-Kreis in Knechtsteden.