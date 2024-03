Mehr Bewegung für Dormagen Neue Sportanlage in Betrieb genommen

Ab sofort haben auch Sportbegeisterte aus Rheinfeld die Möglichkeit, in ihrem Stadtteil aktiv zu werden. Am Donnerstag, 21. März, eröffneten Bürgermeister Erik Lierenfeld, Sportdezernent Torsten Spillmann zusammen mit Swen Möser und Tobias Plaz vom städtischen Sportservice die neue Sportanlage an der Walhovenerstraße.