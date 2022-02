Probealarm in Dormagen : Neue Sirenen werden am Freitag getestet

Die neue Sirene an der Finkenstraße in Delhoven. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Im Januar wurde in den Dormagener Stadtteilen Delhoven und Straberg jeweils eine neue Hochleistungssirene installiert.

Die neuen Sirenen haben eine wesentlich bessere Warnwirkung und beschallen ein größeres Gebiet im Gegensatz zu den ehemaligen Motorsirenen. Die Alarmsignale bleiben unverändert. In Delhoven wurde die alte Motorsirene auf dem Wohnhaus an der Finkenstraße 21 gegen eine 2400-Watt-Hochleistungssirene getauscht.

Zudem wurde in Straberg ein neuer Standort in Betrieb genommen. Die neue Sirene befindet sich auf einem Mast am Feuerwehrgerätehaus an der Norbertstraße. Hierbei handelt es sich um eine 1200-Watt-Hochleistungssirene. Diese ersetzt die alte Motorsirene auf dem Alfred-Delp-Haus. Im Zuge des regelmäßigen Probealarms werden die beiden Sirenen am Freitag, 4. Februar, zum ersten Mal zu hören sein.