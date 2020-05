Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung in Dormagen : Neue Pläne für das Zuckerfabrikgelände

Das riesige Zuckerfabrikgelände aus der Vogelperspektive: Es sollen jetzt die Weichen gestellt werden für eine neue Entwicklung auf dem Areal. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Die Stadt will am Dienstag die Pläne für ein Einkaufszentrum auf dem Zuckerfabrikgelände, das nicht kommen wird, offiziell beerdigen. Sie will dort stattdessen einen modernen Büro- und Dienstleistungsstandort etablieren.