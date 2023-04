Schule in Dormagen 650.000 Euro teure Lüftungsanlage in Norbert-Gymnasium installiert

Die sperrigen Teile, die in luftiger Höhe über das Norbert-Gymnasium gehievt werden, sind ein Hingucker. Allein über zehn Meter Länge und acht Tonnen Gewicht verfügt das Hauptgerät der neuen Lüftungsanlage für das Norbert-Gymnasium in Knechtsteden (NGK). Ein Spezial-Kranwagen war nötig, um die mehrteilige Anlage auf das Flachdach des Hauptgebäudes zu setzen. Die neue Anlage ersetzt die aus der Bauzeit in den 1970er Jahren stammende und inzwischen nicht mehr funktionstüchtige Lüftungsanlage.