Neue Interessengemeinschaft in Dormagen : Eine Initiative für die Zukunft Stürzelbergs

Stürzelberg Eine Handvoll engagierter Stürzelberger hat im vergangenen Monat die Interessengemeinschaft (IG) „Zukunft Stürzelberg“ gegründet. Was sie bewirken wollen.

Vertreter der Rheinwacht, der TGS, des Karnevals- und Schützenvereins haben sich in der Folge mehrfach getroffen und jetzt die IG ins Leben gerufen. Sie haben, so Sprecherin Monika Achterberg, „zunächst das Leitbild und die Ziele der IG“ festgelegt. Die sehen so aus: Vertretung Stürzelberger Interessen; Förderung und Stärkung des Wir-Gefühls in Stürzelberg; Stürzelberger wissen am besten, was gut für unser Dorf ist; Stürzelberger wissen am besten, was fehlt in unserem Dorf; Stürzelberger packen Dinge gemeinsam an; Erhaltung und mögliche Verbesserung der Lebens- und Freizeitqualität für alle Generationen in Stürzelberg; wir arbeiten kooperativ, partei- und vereinsübergreifend.