Umwälzungen in der CDU Michael Podlogar führt den starken Ortsverband Dormagen

Es war ein Erdbeben, das es am Dienstagabend in der Hotel-Gaststätte „Höttche“ gegeben hat, auch wenn es tektonisch nicht messbar war. Dafür politisch: Der Ortsverband der CDU hat einen nahezu komplett neuen Vorstand gewählt, anstelle des bisherigen Vorsitzenden Michael Conrad führt jetzt der bis dato unbekannte Michael Podlogar (62) den OV. Der ist die mitgliederstärkste Vereinigung und umfasst die Stadtteile Dormagen, Rheinfeld, Horrem, Delhoven und Hackenbroich. Womit auch die Bedeutung der personellen Umwälzung für den gesamten Stadtverband deutlich wird, denn: Alle namhaften Mitglieder der Fraktion sind raus. Stattdessen sind neue Gesichter am Start, und der OV Dormagen ist bunt wie noch nie, etliche der Mitglieder haben einen Migrationshintergrund.