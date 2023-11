Aktion „HeimatBlickpunkte“ in Dormagen Neue Gedenktafel in Hackenbroich

Auf dem Grundstück von Henny Sabors in Hackenbroich stand vor über 100 Jahren ein jüdisches Schlachthaus der Familie Franken. Im Rahmen der Aktion „HeimatBlickpunkte“ erinnert dort ab sofort eine Gedenktafel an die Familie und deren Unternehmen. Zusammen mit Uwe Schunder, Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins Dormagen Kiryat Ono, Jo Deußen, Spender der Tafel, und Henny Sabors, Patin der Tafel, hat Bürgermeister Erik Lierenfeld den „HeimatBlickpunkt“ am Mittwoch, 8. November, enthüllt. Die Gedenktafel erzählt die Geschichte von Familie Franken, die 1886 an dieser Stelle ein Schlachthaus errichtete, von dem bis heute der Gewölbekeller erhalten ist. Wann genau der Betrieb aufgelöst wurde, ist ungeklärt, jedoch bestand das „Schlachthaus Moses und Isidor Franken“ mindestens bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs.