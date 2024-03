Dormagen baut so viele Wohnungen wie lange nicht mehr Neues Förderprogramm für Bauen und Wohnen

Hohe Baukosten, steigende Zinsen, wenige freie Grundstücke – wer seinen Traum vom Eigenheim verwirklichen oder Eigentum erwerben möchte, steht vor hohen finanziellen Hürden. Das gilt für die Situation in Metropolen ebenso wie für mittelgroße Städte wie Dormagen. Auch hier ist die Situation angespannt bis schwierig. Wer dennoch gewillt ist, sein Traum-Projekt umzusetzen, muss gut planen, sich informieren und kann vorhandene Unterstützungen in Anspruch nehmen. Wie es in Dormagen aussieht, sagen der Chef der Stadtplanung, Robert Ullrich, und der Geschäftsführer der städtischen Wohnraumgesellschaft Worado.