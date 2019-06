Sport in Dormagen : Fechthalle könnte in Nievenheim gebaut werden

Kreisdirektor Dirk Brügge berichtete über die Fechthalle. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Dormagen Die viel diskutierte neue Fechthalle in Dormagen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am Höhenberg gebaut, wo der TSV Bayer Dormagen beheimatet ist, und wohl auch nicht in der Nähe des Sportinternats in Knechtsteden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Kreisdirektor und Kreis-Sportdezernent Dirk Brügge nannte vor Politikern im Kreissportausschuss stattdessen die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim als vermutlich besten Standort.

Die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule hat wie das Norbert-Gymnasium Knechtsteden den Status NRW-Sportschule, ihre Verkehrsanbindung wird nach Brügges Worten zu urteilen von den Fachleuten aber offensichtlich besser eingeschätzt. Und gegenüber dem Höhenberg hat sie den Vorteil, dass es in Nievenheim keine Probleme mit der sogenannten Seveso-Richtlinie gibt. Die besagt, dass in der Nähe von Betrieben, die mit gefährlichen Stoffen arbeiten (wie im nahe dem Höhenberg gelegenen Chempark), bei bestimmten Bauprojekten Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen.