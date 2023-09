Stadt legt drei Sanierungsvarianten vor Neue Diskussion um „Sparkassen-Treppe“

Welches Thema sorgte vor Ausbruch der Corona-Pandemie monate- und jahrelang für reichlich Gesprächsstoff in der Dormagener Innenstadt? Es war die „Sparkassen-Treppe“, die Verbindung zwischen der Straße Unter den Hecken und der „Kö“. Nach langem Hin und Her, einschließlich der Einrichtung eines Runden Tisches, wurde eine einvernehmliche Lösung gefunden: eine barrierearme Verbindung unmittelbar neben dieser Treppe sowie Flickarbeiten am Treppenaufgang. Jetzt taucht dieses Thema wieder auf: Die Verwaltung präsentiert den Mitgliedern des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Pläne für eine umfassende Sanierung: die Kosten für drei vorliegende Varianten bewegen sich zwischen 250.000 und 947.000 Euro.