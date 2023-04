Frauen Union Dormagen Netzwerktreffen soll benachteiligte Frauen voran bringen

„Dialog ist so wichtig“, betonte Dickers, und freute sich, in Martina Busch-Engels, Christiane Schneider, Tina Kühn (alle FU Dormagen) und Katrin Harland-Kranendonk (CDU Rommerskirchen) engagierte Unterstützerinnen für diesen Tag gewonnen zu haben. Barbara Brand, seit über 40 Jahren in der Frauenpolitik aktiv, meint: Es habe sich zwar viel verbessert im Laufe der Jahrzehnte, aber so manches harte Brett müsse noch gebohrt werden.