Mobilität in Dormagen Weitere Fahrzeuge in der Stadtbussi-Flotte

Seither können Stadtbussi per App zur gewünschten Uhrzeit und am gewählten Abholort für Fahrten im gesamten Stadtgebiet Dormagen gebucht werden. Alle StadtBus-Haltestellen sowie mittlerweile 24 eigens für dieses Angebot zusätzlich eingerichtete Haltepunkte dienen als Abhol- oder Zielort, zu erkennen an den Informationen und Haltestellenbezeichnungen an Lichtmasten. Nach den Sommerferien kommen weitere fünf Haltepunkte dazu (Infos auf www.stadtbussi.de).