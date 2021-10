Projekt für Verbesserungen im ÖPNV : Dormagen ist in der Modellregion für besseren Nahverkehr dabei

Dormagen Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat die Resolution „Modellregion NahFAIRkehr - Für einen zukunftsweisenden, nachhaltigen und solidarischen Nahverkehr im Rhein-Kreis Neuss“ verabschiedet.

Die Jusos, die sich in der Vergangenheit intensiv mit dem ÖPNV in Dormagen beschäftigt haben, halten die Verabschiedung der Resolution zwar für richtig, „es muss allen Akteuren aber klar sein, dass eine Modellkommune die tiefgreifenden Probleme unseres bisherigen Mobilitätssystems nicht lösen wird“, heißt es in einer Stellungnahme. „Für uns ist klar, dass die Vorschläge aus dem Resolutionsentwurf nur ein Anfang sein können. Es braucht eine grundsätzliche Veränderung in der Verkehrspolitik - im Rhein-Kreis, NRW und Deutschland. Gleichwohl halten auch wir den Rhein-Kreis für einen idealen Standort für eine Mobilitäts-Modellkommune.“