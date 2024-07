Tourismus in Dormagen Nachtwächter legt Sonderschichten ein

Er wachte des nachts, damit die Stadtbürger ruhig schlafen konnten, schützte sie vor Feuersbrunst, Feind, Diebesgesindel und verdingte sich tagsüber zuweilen noch als Totengräber: Ein hartes Leben war es, das der Nachtwächter im Mittelalter führte, für kargen Lohn und wenig Dank. Bis ins 18. Jahrhundert hinein gehörte seine Profession zu den „unehrlichen“, also ehrlosen Berufen, in bester Gesellschaft mit Hübschlerin und Scharfrichter. Ein deutlich besseres Ansehen genießen heutzutage die Zonser Nachtwächter. Sie vermitteln als Stadtführer ihren Gästen mittelalterliche Lebensart und Lokalhistorie, ein jeder auf seine eigene Art. Und aktuell wird diese Tradition besonders gepflegt; An fast jedem Freitag in den Sommerferien dreht der Wachmann wieder seine Runden durch die Altstadt und freut sich über viele Zuhörer, die sich für seine Tätigkeit in früheren Zeiten interessieren und Wissenswertes über die alte Zollfeste erfahren möchten.