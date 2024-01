Führung in Dormagen Nachtwächter erläutert die Zonser Stadtgeschichte

Zu jeder vollen Stunde einen Wachruf durch die schlafende Stadt: So hielten es die Nachtwächter im Mittelalter und zeigten den Bürgern damit an, dass sie ohne Angst und Sorge ruhen können, während das „Sicherheitspersonal“ seinen nächtlichen Dienst in den Gassen der Stadt versieht. In der alten Zollfeste Zons lebt diese Tradition bis zum heutigen Tage weiter, allerdings verbindet der Zonser Nachtwächter seinen Rundgang am Abend mit Erläuterungen zur Stadtgeschichte und zur mittelalterlichen Lebensweise. „Hört ihr Leut‘ und lasst euch sagen, vom Turm die Glock‘ hat sechs geschlagen“, tönt es auch wieder am Freitag, 19. Januar, um 18 Uhr durch die Gassen der Altstadt. Wilfried Müller nimmt in historischer Gewandung, mit Hellebarde und Laterne ausgestattet, die Gäste mit auf eine Reise in vergangene Zeiten. Anmeldungen nimmt die Tourist-Info telefonisch unter 02133 257-647 oder per E-Mail an tourismus@swd-dormagen.de entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder. Treffpunkt für die Teilnehmer ist die Tourist-Information an der Schloßstr. 2 – 4, in Dormagen-Zons.