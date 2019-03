Größte Bruderschaft in Dormagen: Nievenheimer Schützen vor Weichenstellung

Nievenheim Annos-Kapellchen wird wieder geöffnet. Der nächste wichtige Termin vor dem Schützenfest ist der Bezirksjungschützentag in Nievenheim. Dafür hat der Jugendvorstand den ehemaligen Vorstand um Hilfe gebeten.

Auch knapp zwei Wochen nach dem Rücktritt von zehn Vorstandsmitgliedern der St.-Sebastianus Schützenbruderschaft Nievenheim–Ückerath ist noch unklar, wie es mit der größten Bruderschaft im Stadtgebiet weitergeht. Einzig übriggebliebener Vertreter des geschäftsführenden Vorstands ist Oberst Wolfgang van Bömmel-Wegmann, der in der Mitgliederversammlung am 15. März einen Misstrauensantrag in geheimer Wahl überstanden hatte, worauf der Vorstand um Brudermeister Stefan Schillings zurücktrat. Nur Edelknabenbetreuer Ralf Mende und Präses Klaus Koltermann werden außer dem Oberst auf der Homepage der Bruderschaft noch unter „Vorstand“ geführt, die übrigen Ämter sind „vakant“.

Der nächste wichtige Termin vor dem Schützenfest vom 12. bis 16. Juli ist der Bezirksjungschützentag am 5. Mai in Nievenheim. Dafür hat der Jugendvorstand den ehemaligen Vorstand um Hilfe gebeten. „Die Jungs sollen nicht darunter leiden“, betonte Ex-Brudermeister Stefan Schillings, der auf Facebook tatkräftige Hilfe zusagte. So werde der ehemalige Vorstand 20 Kuchenspenden organisieren. Da einige Schützen nach der Generalversammlung ihre Zusagen zurückgezogen hatten, appellierte Schillings an die Schützenbrüder: „Selbstverständlich wird der ehemalige Vorstand die Jugend unterstützen. Wir bitten nun auch Sie, Ihre zugesagte Unterstützung nicht zurückzuziehen. Wir können Ihren Unmut verstehen, aber unsere Jugend darf nicht der Verlierer der unschönen Vorkommnisse der Generalversammlung sein.“ Schillings weiter: „Wir stehen beim Jugendvorstand und ehemaligen Jungschützenmeister Sven Raddatz im Wort. Und dies werden wir selbstverständlich halten.“ So würden auch Sabrina Clemens und Alexandra Empt, die Frauen der Ex-Brudermeister, ihr Versprechen einlösen und in einem kostenlos organisierten Imbisswagen der Firma Hamacher–Reusrath Pommes Frittes zubereiten. „Ansonsten beteiligen wir uns da, wo wir gebraucht werden“, so Schillings.