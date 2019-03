Im Schulausschuss Dormagen: Nach SPD will auch FDP über OGS-Beiträge diskutieren

Dormagen Der Jugendhilfeausschuss hat entschieden, im OGS-Bereich nur die unteren Einkommensgruppen zu entlasten. Ab einem Einkommen ab 55.000 Euro sollen die Beiträge erhöht werden. Es formiert sich Widerstand.

Nach der SPD will jetzt auch die FDP Nachbesserungen beim Beschluss zu den Elternbeiträgen für die OGS-Betreuung erreichen. Gegen die Entscheidung im Jugendhilfeausschuss, im OGS-Bereich nur die unteren Einkommensgruppen zu entlasten und ab 55.000 Euro Einkommen die Beiträge zu erhöhen, formiert sich Widerstand. In der vergangenen Woche eröffnete die SPD mit Blick auf die Sitzung des Schulausschusses am heutigen Dienstag neu , jetzt zieht die FDP nach.

Die weist zunächst darauf hin, dass die von ihr „ seit längerem geforderte“ Erhöhung der Beitragsfreigrenze auf 30.000 Euro beschlossen worden ist, aber eben auch eine Erhöhung in sieben Beitragsstufen. An dieser Stelle hatte die FDP bereits in der Sitzung erhebliche Bedenken. „Wir wollten von Anfang an wirtschaftlich schwache Familien entlasten, ohne dass die übrigen Beitragsstufen erhöht werden,“ so Stadtverbandsvorsitzender Dirk Rosellen, Mitglied des Jugendhilfeausschusses. „Ich habe mich sehr schwer damit getan, diesem Teil des Vorschlags von CDU und SPD zuzustimmen, da wir die Bürger bei Rekordsteuereinnahmen nicht weiter belasten wollten. Leider war keine Fraktion dazu zu bewegen. Letztendlich gab für meine Zustimmung den Ausschlag, dass wir den umfassenden übrigen Entlastungen nicht im Wege stehen wollte. Es war aber ein sehr schwieriger Kompromiss"