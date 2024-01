Nach Demo in Dormagen Stadt und Schützen setzen weiter Zeichen für Demokratie

Mehr als 5000 Dormagenerinnen und Dormagener haben am vergangenen Sonntag in der Innenstadt gegen Rechtsextremismus demonstriert. Diese Zahl wird umso bedeutsamer, wenn man 15 Jahre zurückschaut. Das Dormagener „Bündnis gegen Rechts" organisierte am 8. Mai 2009 eine Gegendemonstration mit „nur“ 600 Teilnehmern auf dem Marktplatz, während die rechtspopulistische Gruppierung „Pro NRW" durch die Fußgängerzone zog. So war auch Jorgos Falmbourairs, Mitinitiator der Sonntagsdemonstration, sprachlos über den immensen Zuspruch am Sonntag und erklärte: „Unsere Stadt hat wieder eindrucksvoll gezeigt, dass für Rechtsradikalismus, Faschismus, religiösen Fanatismus und Antisemitismus kein Platz ist.“