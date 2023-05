Post in Dormagen Nach Ärger mit DHL ist Filiale in Nievenheim geschlossen

Würde die städtische Wirtschaftsförderung eine Umfrage starten, wer der beliebteste Geschäftsmann bzw. die beliebteste Geschäftsfrau in der Stadt ist, dürfte Michael Geisler ein Spitzenplatz sicher sein. Der 54-Jährige hat bis Dienstag die DHL-Filiale an der Saint-André-Straße in Nievenheim betrieben, die für viele Dormagener als die „beste“ in der Stadt galt, nicht zuletzt wegen des guten Service und der großen Freundlichkeit. Jetzt ist abrupt Schluss. Aus rechtlichen Gründen kann Geisler nicht viele Details sagen, aber fest steht: Er hat ein vorläufiges Insolvenzverfahren gestartet. „Mir blutet das Herz, dass ich aufhören muss.“