Umweltprojekt in Dormagen : Nabu zeichnet BvS für „Berthas Garten“ aus

Dormagen Sonnenblumen, Obstbäume, Bienen und Kröten – das sind nur einige Beispiele der vielfältigen Flora und Fauna im Garten der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, „Berthas Garten“.

„Ich konnte es nicht ertragen, dass wir ein so großes Gelände haben und es nicht nutzen“, berichtet Günter Möller, Biologielehrer und Leiter der Garten-AG. Er begann vor zwei Jahren, sich des Geländes von etwa 500 Quadratmetern anzunehmen und den Garten aus seinem langen „Dornröschenschlaf“ zu wecken. Er gründete die Garten-AG für die fünften und sechsten Klassen. Gemeinsam legten sie Hand an und bauten unter anderem verschiedene Obst- und Gemüsesorten an, darunter Erdbeeren, Tomaten und Kartoffeln. Unter der Facebookseite „Berthas Garten“ lädt Biologielehrer Möller regelmäßig Fotos hoch. „Jede Woche widmen wir uns einem bestimmten Abschnitt in unserem Garten und erledigen je nach Interesse grüppchenweise unterschiedliche Aufgaben“, erzählt Lara Kroll. Sie und ihre Mitschülerin Enya Rentergent besuchen mittlerweile die siebte Klasse und haben bereits im letzten Halbjahr an der Garten-AG teilgenommen. Ihnen hat es so gut gefallen, dass sie auch in diesem Halbjahr hin und wieder vorbeischauen und mit anpacken. „Im Winter, wenn es zu kalt ist, bauen wir im Biologieraum Vogel- oder Fledermaushäuser, die wir im Garten aufhängen.“