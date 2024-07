Polizei ermittelt in Dormagen Mutiger Junge weist hartnäckigen Fremden ab

Am Donnerstagmorgen (25. Juli 2024) wurde ein Junge, der mit seinem Fahrrad in Richtung OGS der Salvatorschule in Nievenheim unterwegs war, in Höhe der Bushaltestelle bei Aldi von einem Unbekannten auf einem E-Bike angesprochen. Der Mann sei mit Tüchern so verhüllt gewesen, dass nur die Augen frei waren.