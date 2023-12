Musikzug der Feuerwehr in Dormagen Konzert mit Gedichten und Gechichten

Besonders beeindruckend erklangen die Stücke „A Song for Japan“ und „Vom Dunkel ins Licht“, das in Verbindung mit besinnlichen und nachdenklichen Texten von und mit Wolfgang Heinrichs ein besonderes Highlight im Programm darstellte. Zwischendrin war auch das Publikum gefragt, das bei den Adventsliedern gemeinsam mit dem Orchester sang. Den Schlusspunkt setzten die Musikerinnen und Musiker ebenso emotional wie klanggewaltig mit „Londonderry Air“ von Percy Grainger. „Die Kirche war bis auf den letzten Platz voll besetzt. Der gesamte Musikzug kann stolz auf so einen tollen Jahresabschluss sein“, sagte Kapellmeister Markus Plachta, der mit humorvollen Gedichten und Geschichten durch das Programm führte.