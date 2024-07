Xhoni Xhavari räumt alle Preise ab Der angehende Weltstar aus Albanien

Vor acht Monaten hörte Daniel März, Lehrer an der Musikschule Dormagen, Xhoni Xhavari das erste Mal in Albanien spielen. Er erkannte in dem frisch gebackenen Abiturienten sofort einen begnadeten Musiker. März, der damals Meisterkurse im Auftrag der Deutschen Botschaft in Tirana gab, überlegte nicht lange. Er bot dem frischgebackenen Abiturienten an, ihn in Deutschland für das Studium an einer Musikhochschule vorzubereiten. Zwei Wochen später saß Xhoni Xhavari im Flugzeug nach Deutschland.